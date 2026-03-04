IDF: Ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν σε Ισφαχάν και Σιράζ (vids)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην Ισφαχάν και τη Σιράζ.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι είναι η πρώτη φορά που ο στρατός πλήττει αυτή την περιοχή στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας κατά του Ιράν.

צה"ל השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות משטר ברחבי איראן: הותקף מתחם לאחסון טילים מסוג 'קאדר' באיספהאן



— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότεροι από 20 στόχοι επλήγησαν στις επιδρομές, μεταξύ των οποίων δύο εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν όπου το Ιράν αποθήκευε προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους Ghadr.

Άλλοι στόχοι περιλάμβαναν αποθήκες βαλλιστικών και πυραύλων cruise, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Εκτιμούμε ότι τα πλήγματα κατέστρεψαν πολλές δεκάδες βαλλιστικούς και πυραύλους cruise», δήλωσε ο Ντέφριν.

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δείχνει αεροπορικό πλήγμα εναντίον ιρανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Τεχεράνης.

צפו בתיעוד מעין הטיל: חיל האוויר משמיד מערכת הגנה באופן מדויק בטהרן



לאורך מבצע ״שאגת הארי״, חיל האוויר פגע בעשרות מערכות הגנה איראניות ובכך מעמיק את העליונות אווירית בכל רחבי איראן.



— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν πληγεί δεκάδες ιρανικά συστήματα αεράμυνας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον στρατιωτικών υποδομών του Ιράν.