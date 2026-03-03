IDF: «Ισοπέδωσαν» τα κεντρικά της ιρανικής ηγεσίας με πάνω από 250 βόμβες (vid)

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε το «σύμπλεγμα ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι IDF ανέφεραν ότι περίπου 100 μαχητικά αεροσκάφη έριξαν πάνω από 250 βόμβες στο συγκρότημα.

חיל-האוויר בהכוונה מדויקת של אמ״ן, תקף במהלך הלילה מבני שלטון ביטחוניים בתוך מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.



בתקיפת המתחם, הוטלו חימושים רבים על לשכת הנשיאות ומבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי. בנוסף, הותקף מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר ביותר של המשטר, האחראי על… pic.twitter.com/8Ffur9wvd8 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026

Τα κτίρια που στοχοποιήθηκαν στο συγκρότημα περιλάμβαναν το προεδρικό γραφείο του Ιράν, την έδρα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ένα συγκρότημα που χρησιμοποιείται από το «ανώτερο φόρουμ» του Ιράν για συναντήσεις, καθώς και ένα «ίδρυμα για την εκπαίδευση αξιωματικών του Ιρανού στρατού», σύμφωνα με τον IDF.

«Το συγκρότημα ηγεσίας του τρομοκρατικού καθεστώτος είναι ένα από τα πιο ασφαλή περιουσιακά στοιχεία στο Ιράν και εκτείνεται σε πολλούς δρόμους στην καρδιά της Τεχεράνης», τόνισε ο ισραηλινός στρατός, περιγράφοντάς το ως το «πιο σημαντικό και κεντρικό αρχηγείο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

«Η ηγεσία και οι αξιωματούχοι ασφαλείας του τρομοκρατικού καθεστώτος συναθροίζονταν συχνά στο συγκρότημα και από εκεί διεξήγαγαν, μεταξύ άλλων, αξιολογήσεις της κατάστασης σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πρόοδο του σχεδίου καταστροφής του Κράτους του Ισραήλ», προσθέτει ο IDF.

«Πολλά πυρομαχικά ρίφθηκαν στα γραφεία της προεδρίας και το κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας", του οποίου ηγείται ο Αλί Λαριτζανί, πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά του ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, κατά την τέταρτη ημέρα σήμερα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

"Τα καταστροφικά μαχητικά drones των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του στρατού (...) στοχοθέτησαν στρατιωτικές ζώνες του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) στα κατεχόμενα εδάφη, όπως και τις βάσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ", ανέφεραν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Shargh.