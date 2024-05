IDF: Η Χαμάς εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες στο Κερέμ Σαλόμ - Ένας στρατιώτης τραυματίστηκε

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Κερέμ Σαλόμ, το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας που μόλις ξανάνοιξε, έγινε στόχος ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, τραυματίζοντας ελαφρά έναν Ισραηλινό στρατιώτη.

Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς ότι βρίσκεται πίσω από την εκτόξευση ρουκετών οι οποίες υπονομεύουν τη «λειτουργία του σημείου διέλευσης» το οποίο το Ισραήλ άνοιξε ξανά την ίδια ημέρα.

