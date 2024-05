Ισραήλ: Άνοιξε το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ για παροχή βοήθειας στη Γάζα - Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Tο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ στα σύνορά του με τη Λωρίδα της Γάζας επαναλειτουργεί το Ισραήλ την Τετάρτη (8/5), σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη γι' αυτό.

Επίσης, αναφέρεται ότι τα φορτηγά με βοήθεια που περνούν από την Αίγυπτο υποβάλλονται ήδη σε ελέγχους ασφαλείας εκεί, όπως αναφέρει το Reuters.

«Φορτηγά από την Αίγυπτο που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού, εξοπλισμού καταφυγίων, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού που έχει δωρίσει η διεθνής κοινότητα, φθάνουν ήδη στο πέρασμα», ανέφερε ο στρατός σε κοινή ανακοίνωση με τη COGAT.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είχε κλείσει την Κυριακή (5/5) το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ έπειτα από επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς με πυρά σε κοντινή απόσταση, κατά την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες.

Το πέρασμα αυτό αποτελεί τον βασικό δίαυλο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ προς τη Γάζα.

Σήμερα Τετάρτη, αναμένεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντερμέρ και άλλων κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων με τον επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς εν μέσω εντατικών προσπαθειών για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τους ομήρους με τη Χαμάς, αναφέρει ισραηλινή πηγή στους Times of Israel.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα δεν πρόκειται να λάβει τέλος έως ότου εξουδετερωθούν οι τρομοκράτες της Χαμάς σε εκείνη την περιοχή αλλά και σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ή απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς. Αυτό διεμήνυσε την Τρίτη (7/5) το απόγευμα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, τη στιγμή που το Ισραήλ κλιμακώνει την επιχείρησή του στη Ράφα έχοντας καταλάβει και αποκλείσει το στρατηγικό πέρασμα της νοτιότερης πόλης στη Λωρίδα της Γάζας.

The Israeli military said it had taken operational control of the Palestinian side of Gaza's southern Rafah crossing, which borders Egypt and has been pivotal for the delivery of aid and exit of injured people in the Gaza war https://t.co/MbXRPSAtu9 pic.twitter.com/tfyLEMCwQb