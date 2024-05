Κλιμακώνεται η ένταση στη Μ. Ανατολή: Σφοδρά πυρά ανταλλάσσουν Ισραήλ - Χεζμπολάχ

Κλιμακώνεται και πάλι η ένταση στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου, με την προσκείμενη στο Ιράν Χεζμπολάχ να εκτοξεύει drone με εκρηκτικά και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στόχων και το Ισραήλ να εξαπολύει σφοδρούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας διεμήνυσε ότι «αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι ένα καυτό καλοκαίρι».

Ο πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ μαίνεται από τον Οκτώβριο παράλληλα με τη σύρραξη στη Γάζα, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και στις δύο πλευρές των συνόρων και την αναζωπύρωση της ανησυχίας ενός μεγαλύτερου πολέμου μεταξύ των βαριά οπλισμένων αντιπάλων.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που ανήκουν στη στηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ σε τρεις περιοχές στον νότιο Λίβανο, περιλαμβανομένων περισσότερων από 20 πληγμάτων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ράμιεχ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έκανε γνωστό ότι εξαπέλυσε drone με εκρηκτικά εναντίον ενός αρχηγείου του στρατού στην παραμεθόριο πόλη του Ισραήλ Γιάρα και εκτόξευσε ρουκέτες Burkan εναντίον ενός στρατώνα στο Μπιράνιτ, μεταξύ των τουλάχιστον 10 επιθέσεων που ανακοίνωσε η οργάνωση σήμερα.

Οι ισραηλινές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι στον Λίβανο, έγινε γνωστό από πηγές ασφαλείας.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πως το Ισραήλ έπληξε 28 πόλεις και χωριά στον νότιο Λίβανο, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ. Δύο πηγές ασφαλείας στον Λίβανο ανέφεραν πως οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν ισχυρά πολεμοφόδια σε μια προφανή απόπειρα να πλήξουν τα υπόγεια καταφύγια της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι κατέγραψε δευτερεύουσες εκρήξεις κατά τη διάρκεια της επίθεσης από το πυροβολικό του και μαχητικά αεροσκάφη στην περιοχή Ράμιεχ, κάτι που δείχνει πως υπήρχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων στην περιοχή.

Ο εκτοπισμός περίπου 60.000 κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εκκλήσεις εντός του Ισραήλ για την ανάληψη σθεναρότερης στρατιωτικής δράσης εναντίον της Χεζμπολάχ. Κατά μήκος των συνόρων στον Λίβανο, περίπου 90.000 άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων.

Η Χεζμπολάχ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα σταματήσει τα πυρά όταν σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, αλλά ότι είναι επίσης έτοιμη να πολεμήσει αν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στο Λίβανο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε σήμερα ότι παραμένει αποφασισμένος για την ασφαλή επιστροφή στα σπίτια τους των κατοίκων που απομακρύνθηκαν λόγω των εχθροπραξιών.

«Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι ένα καυτό καλοκαίρι», είπε σε μαγνητοφωνημένη δήλωση, αναφερόμενος σε πιθανή επέκταση των εχθροπραξιών κατά μήκος των βόρειων συνόρων με τον Λίβανο.

*Defense Minister Galant in Ozavat HaGalil, near the northern border: "I am determined to return the residents of the north safely and rebuild what was destroyed, the task here is not completed - it could be a hot summer"safely and summer could https://t.co/pWyOWP2xGb pic.twitter.com/hHmKS3RUNp