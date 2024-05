Γκάλαντ για εχθροπραξίες με Χεζμπολάχ: «Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι ένα καυτό καλοκαίρι»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι «η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί» στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ στη σύγκρουση με τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, με τον Γιοάβ Γκάλαντ να τονίζει ότι παραμένει αποφασισμένος για την ασφαλή επιστροφή στα σπίτια τους των κατοίκων που απομακρύνθηκαν λόγω εχθροπραξιών.

«Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι ένα καυτό καλοκαίρι», είπε σε μαγνητοφωνημένη δήλωση, αναφερόμενος σε πιθανή επέκταση των εχθροπραξιών κατά μήκος των βόρειων συνόρων με τον Λίβανο.

*Defense Minister Galant in Ozavat HaGalil, near the northern border: "I am determined to return the residents of the north safely and rebuild what was destroyed, the task here is not completed - it could be a hot summer"safely and summer could https://t.co/pWyOWP2xGb pic.twitter.com/hHmKS3RUNp