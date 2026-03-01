Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσημα ότι σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη χθες.

«Ο Αλί Χαμενεΐ έγινε στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από ακριβείς πληροφορίες των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου βρισκόταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τόνισε επίσης ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτατος ηγέτης από το 1989, «ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή των Ιρανών πολιτών για πολλά χρόνια».

«Ο Χαμενεΐ ήταν ο αρχιτέκτονας του σχεδίου καταστροφής του Κράτους του Ισραήλ και ήταν γνωστός ως το “κεφάλι του ιρανικού χταποδιού”, επεκτείνοντας τα χέρια του σε όλη τη Μέση Ανατολή και μέχρι τα σύνορα του Κράτους του Ισραήλ. Κύρια ανάμεσά τους ήταν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Ο Ανώτατος Ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος ήταν υπεύθυνος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και το αίμα πολλών πολιτών από όλο τον κόσμο ήταν στα χέρια του», ανέφερε ο Ισραηλινός Άμυνας.

Οι IDF τόνισαν ότι «τερμάτισαν ένα κεφάλαιο δεκαετιών με την εξάλειψη του ηγέτη του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας».

«Η εξάλειψή του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξοντώσεων ανώτερων μελών του άξονα τρομοκρατίας που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου», προσθέτει η δήλωση.

