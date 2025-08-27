IDF για πλήγμα στο νοσοκομείο: Δεν ήταν στόχος οι δημοσιογράφοι του Reuters και του AP

Οι δύο δημοσιογράφοι του Reuters και του Associated Press που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας «δεν ήταν στόχος», δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ζήτησε να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η απόφαση να στοχοθετηθεί το νοσοκομείο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο πλήγματα εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους ανάμεσά τους και πέντε δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το al Jazeera και άλλα μέσα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι δημοσιογράφοι του Reuters και του AP δεν ήταν στόχος της επίθεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

Το Reuters μετέδιδε συχνά πλάνα από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο νοσοκομείο Νάσερ. Τις τελευταίες εβδομάδες το πρακτορείο μετέδιδε καθημερινά ζωντανά πλάνα από το σημείο του νοσοκομείου όπου σημειώθηκε το πλήγμα.

Τη στιγμή του πρώτου πλήγματος τη Δευτέρα σταμάτησε ξαφνικά η μετάδοση του Reuters την οποία έκανε ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι που σκοτώθηκε από το πλήγμα.

Κανένας από τους δημοσιογράφους δεν ήταν μεταξύ των έξι Παλαιστίνιων που ήταν στόχος του πλήγματος, τους οποίους ο ισραηλινός στρατός κατονόμασε σε γραπτή του ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες.

«Παράλληλα ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού λυπάται για το κακό που προκλήθηκε σε αμάχους», πρόσθετε η ανακοίνωση, η οποία τόνιζε ότι ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις δραστηριότητές του σε στρατιωτικούς στόχους.

Εκτός από τον Μάσρι, που εργαζόταν για το Reuters τον τελευταίο χρόνο, από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν η Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, που συνεργαζόταν με το AP και άλλα μέσα, ο Μοχάμεντ Σαλάμα, που εργαζόταν για το al Jazeera, ο Μοάζ Αμπού Τάχα, ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με διάφορα μέσα μεταξύ των οποίων το Reuters, και ο Άχμεντ Αμπού Αζίζ, δημοσιογράφος του Middle East Eye.

Από την επίθεση τραυματίστηκε και ο φωτογράφος του Reuters Χάτεμ Χάλεντ.