Ισραηλινά ΜΜΕ: Εξουδετερώθηκε ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης
(AP Photo/Vahid Salemi)
26/03/2026 • 10:53
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς.

Ο Τανγκσίρι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, είπε ο αξιωματούχος, ενώ δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ιράν ή από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την επιδρομή.

ΙΡΑΝ
ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

