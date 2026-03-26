Ισραηλινά ΜΜΕ: Εξουδετερώθηκε ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Μπαντάρ Αμπάς.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) navy commander, Alireza Tangsiri, was killed in a strike in Bandar Abbas, an Israeli official told The Jerusalem Post on Thursday. Tangsiri was responsible for the closure of the Strait of Hormuz, the Times of Israel reported quoting… pic.twitter.com/ExcJFFDwwE — DNA (@dna) March 26, 2026

Ο Τανγκσίρι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, είπε ο αξιωματούχος, ενώ δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα σχόλιο από το Ιράν ή από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την επιδρομή.