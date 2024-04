IDF: Εξουδετερώσαμε ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ (vid)

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον διοικητή της παράκτιας περιοχής της Χεζμπολάχ σε αεροπορική επιδρομή σήμερα.

Ο Ισμαΐλ Γιουσέφ Μπαζ του οποίου ο βαθμός ισοδυναμεί με διοικητή ταξιαρχίας, έγινε στόχος επίθεσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην πόλη Ain Baal, κοντά στην Τύρο.

The IDF says it eliminated the commander of Hezbollah's coastal region in an airstrike earlier today.



Ismail Yousef Baz, whose rank is equivalent to a brigade commander, was targeted in a drone strike in the town of Ain Baal, near Tyre.



The IDF says he was "a senior and veteran…