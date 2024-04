Δύο drones της Χεζμπολάχ χτύπησαν το βόρειο Ισραήλ

Δύο drones με εκρηκτικά από τον Λίβανο έπληξαν περιοχές κοντά στη βόρεια κοινότητα Μπέιτ Χιλέλ, κοντά στην Κιριάτ Σμόνα, στο Ισραήλ, δήλωσε την Τρίτη ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε ένα από τα χτυπήματα.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν ένα από τα drones να πετά πάνω από τη Γαλιλαία.

Footage circulating on social media shows a drone flying over the Galilee Panhandle, with initial reports saying it exploded in the Beit Hillel area. The IDF has not yet commented on the incident. pic.twitter.com/xeKURvg3vF