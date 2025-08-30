IDF: Επτά Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Γάζα

Επτά Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε έκρηξη που στόχευε τεθωρακισμένο όχημα στη Γάζα το βράδυ της Παρασκευής, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη συνοικία Ζεϊτούν, περιοχή που έχει γίνει πεδίο έντονης ισραηλινής στρατιωτικής δραστηριότητας τις τελευταίες εβδομάδες.

Αραβικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Al Jazeera, ανέφεραν έντονες συγκρούσεις, ισχυριζόμενα ότι η Χαμάς προσπάθησε να απαγάγει μερικούς από τους Ισραηλινούς στρατιώτες τη στιγμή της έκρηξης - ισχυρισμούς που ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς.

Το Ισραήλ κήρυξε την Πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μάχης» την Παρασκευή.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ενέκρινε σχέδια για την κατάληψη της πόλης την περασμένη εβδομάδα και προχωρά την επιχείρηση κατά των τρομοκρατών.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, με πλήγματα σε στόχους της Χαμάς, στο Ζεϊτούν και στη συνοικία αλ-Νασρ το Σάββατο το πρωί, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η Χαμάς απειλεί να μετατρέπει τους ομήρους σε ανθρώπινη ασπίδα ενόψει της ισραηλινής επιχείρησης

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς προειδοποίησε την Παρασκευή, ενόψει της επίθεσης που το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει στην πόλη της Γάζας, ότι οι Ισραηλινοί όμηροι τους οποίους κρατεί θα αντιμετωπίσουν τους «ίδιους κινδύνους» με τους δικούς του μαχητές.

«Θα φροντίσουμε τους φυλακισμένους (ομήρους σ.σ.) όσο καλύτερα θα μπορούμε, και αυτοί θα είναι μαζί με τους μαχητές μας στις ζώνες των μαχών και των συγκρούσεων, θα υπόκεινται στους ίδιους κινδύνους και στις ίδιες συνθήκες διαβίωσης», αναφέρει ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς.

«Για κάθε αιχμάλωτο που θα σκοτώνεται στην επίθεση, θα δημοσιεύουμε το όνομά του, τη φωτογραφία του και απόδειξη του θανάτου του», προστίθεται στο κείμενο που αποδίδεται στον εκπρόσωπο των τρομοκρατών Χαμάς, γνωστό με το πολεμικό ψευδώνυμο Αμπού Ομπέιντα.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου 20 θεωρούνται ακόμη ζωντανοί.