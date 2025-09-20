IDF: Έπληξαν περίπου 100 στόχους της Χαμάς στη Γάζα – Καταστράφηκαν τούνελ και υποδομές των τρομοκρατών

Την Παρασκευή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε περίπου 100 στόχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι στόχοι περιελάμβαναν τούνελ, αποθήκες όπλων, πυρήνες τρομοκρατών και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τρομοκρατικές ομάδες.

Οι αρχές της Χαμάς ανέφεραν ότι τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα το προηγούμενο 24ωρο.

Στην Πόλη της Γάζας, ο στρατός αναφέρει ότι η 98η Μεραρχία συνεχίζει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της και, την περασμένη ημέρα, κατέστρεψε υποδομές της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων φρεατίων σηράγγων (τούνελ), κτιρίων με παγίδες και θέσεων που χρησιμοποιούνταν από τρομοκρατικές οργανώσεις.

Αρκετοί τρομοκράτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων διοικητών πεδίου, σκοτώθηκαν επίσης, ανέφεραν οι IDF.

Η 162η Μεραρχία, η οποία επιχειρεί επίσης στην Πόλη της Γάζας και στην περιοχή Καφρ Τζαμπάλια, σκότωσε αρκετούς ακόμη τρομοκράτες — μεταξύ άλλων μέσω της διεύθυνσης μιας επίθεσης με drone — και κατέστρεψε υποδομές της Χαμάς, σύμφωνα με τις IDF.

Στη βόρεια Γάζα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι οι δυνάμεις της 99ης Μεραρχίας διηύθυναν επιθέσεις σε αρκετές υποδομές της Χαμάς και σκότωσαν μέλη της.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, η Μεραρχία της Γάζας κατέστρεψε επιπλέον θέσεις της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων σηράγγων, και σκότωσε αρκετούς μέλη της στο Χαν Γιουνίς και τη Ράφα.