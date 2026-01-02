IDF: Επίθεση σε στρατόπεδα και αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο
02/01/2026 • 15:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πριν από λίγο πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων και ένα εκπαιδευτικό κέντρο που χρησιμοποιούσε η ελίτ ομάδα Radwan Force της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον IDF, ο χώρος χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση μελών της οργάνωσης στον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και αμάχων, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων με πραγματικά πυρά και εκπαίδευσης στη χρήση όπλων.

Ο στρατός αναφέρει ότι επιτέθηκε επίσης σε επιπλέον εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων τα τελευταία χρόνια.

Ο IDF τόνισε ότι η δραστηριότητα αυτή αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και δεσμεύεται να συνεχίσει να ενεργεί ενάντια στις απειλές που θέτει η Χεζμπολάχ.

