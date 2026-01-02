IDF: Επίθεση σε στρατόπεδα και αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πριν από λίγο πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων και ένα εκπαιδευτικό κέντρο που χρησιμοποιούσε η ελίτ ομάδα Radwan Force της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον IDF, ο χώρος χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση μελών της οργάνωσης στον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και αμάχων, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων με πραγματικά πυρά και εκπαίδευσης στη χρήση όπλων.

🔴 Israeli warplanes have carried out an airstrike on the area of Wadi al-Akhdar in Iqlim al-Tuffah and the Sajed hills, according to our correspondent in the South. More than five Israeli warplanes are flying over South Lebanon at a low altitude. pic.twitter.com/DZ2cLhSLBc — L'Orient Today (@lorienttoday) January 2, 2026

Ο στρατός αναφέρει ότι επιτέθηκε επίσης σε επιπλέον εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση όπλων τα τελευταία χρόνια.

Ο IDF τόνισε ότι η δραστηριότητα αυτή αποτελεί παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και δεσμεύεται να συνεχίσει να ενεργεί ενάντια στις απειλές που θέτει η Χεζμπολάχ.