IDF: Επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός λοχαγού - ομήρου της Χαμάς

Δεκατέσσερις μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι IDF ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επιβεβαίωσαν ότι ο 21χρονος λοχαγός Ομέρ Νιούτρα, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και η σορός του κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας.

Omer Neutra, a 21-year-old American-Israeli, served as a platoon commander in the Armored Corps. Today we can confirm, based on intelligence, that he was killed in battle on Oct. 7 and his body has been held hostage in Gaza since.



May his memory be a blessing.