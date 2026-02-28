Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα «την ευρεία ενίσχυση» των δυνάμεών του σε όλα τα μέτωπα μετά την έναρξη μιας επίθεσης εναντίον του Ιράν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Η διεύθυνση επιχειρήσεων "έχει ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων στο σύνολο των τομέων και των περιφερειακών διοικήσεων (σ.σ. την περιοχή που καλύπτει το Ισραήλ και τις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές) καθώς και την ενίσχυση και την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων στο πλαίσιο της ενίσχυσης του επιπέδου ετοιμότητας για διάφορα αμυντικά και επιθετικά σενάρια", αναφέραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Επιπλέον σημαντικές ενισχύσεις θα αναπτυχθούν στην Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό παράλληλα με την ενίσχυση όλων των δυνατοτήτων πυρός», πρόσθεσε.

Ιράν: Η Τεχεράνη θα απαντήσει «σθεναρά»

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα απαντήσει «σθεναρά» στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του, λίγες ημέρες μετά τον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα απαντήσουν σθεναρά στους επιτιθέμενους», προειδοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, ενώ πρόσθεσε ότι το Ιράν έκανε «ό,τι ήταν απαραίτητο για να αποφύγει τον πόλεμο».

«Όπως ήμασταν έτοιμοι να διαπραγματευθούμε, σήμερα είμαστε περισσότερο από ποτέ έτοιμοι να υπερασπιστούμε το ιρανικό έθνος», τόνισε.