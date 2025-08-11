IDF: Ένας από τους ανταποκριτές του Αλ Τζαζίρα ήταν «τρομοκράτης»

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε χθες Κυριακή πλήγμα εναντίον ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα που το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει πως σκοτώθηκε, του Ανάς αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Ανέφερε μέσω ανακοίνωσής του ότι «διεξήγαγε πλήγμα στοχοποιώντας τον τρομοκράτη Ανάς αλ Σαρίφ, που παρίστανε τον δημοσιογράφο του αλ Τζαζίρα» και πρόσθεσε πως «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών»

🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist



Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.

Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse — Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2025

Επίσης, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι τον Οκτώβριο έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα, κατασχεθέντα στη Γάζα, τα οποία, όπως υποστηρίζει, «επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά» τη «στρατιωτική σχέση του Σαρίφ με τη Χαμάς».