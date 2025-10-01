IDF: Ελέγχουμε μέρος του διαδρόμου Νετζαρίμ - Τελευταία προειδοποίηση για τους κατοίκους της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό «έλεγχό» του το δυτικό τμήμα του διαδρόμου Νετζάριμ, κλείνοντας τον δρόμο επιστροφής προς την πόλη της Γάζας.

Όπως ανακοινώθηκε, το τελευταίο 24ωρο η 99η Μεραρχία ξεκίνησε νέα χερσαία επιχείρηση για την «ενίσχυση και διατήρηση του ελέγχου» στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, «οι δυνάμεις επιχειρούν με σκοπό να διαταράξουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στην περιοχή και να επεκτείνουν τον έλεγχο στον τομέα».

Παρά τον αποκλεισμό, οι ισραηλινές Αρχές επιτρέπουν ακόμη τη νότια διέλευση από την πόλη της Γάζας, ωστόσο οι Παλαιστίνιοι υποχρεούνται να περνούν από σημεία ελέγχου.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς απηύθυνε μια τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να «θεωρηθούν τρομοκράτες».

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.

Σημειώνεται ότι από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, μεταξύ των οποίων οι 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.