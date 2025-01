IDF: Δύο βλήματα εκτοξεύθηκαν προς το Ισραήλ από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Δύο βλήματα εκτοξεύθηκαν την Παρασκευή (3/1) προς το Ισραήλ από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις του στρατού (IDF).

Συγκεκριμένα, οι IDF τόνισαν ότι: «Δύο βλήματα πέρασαν στο ισραηλινό έδαφος από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Ενας από αυτούς έπεσε κοντά στο κιμπούτς Νιρ Αμ και ο δεύτερος σε ακατοίκητη περιοχή».

Από την περασμένη εβδομάδα, σημειώνονται σειρά επιθέσεων με εκτοξεύσεις ρουκετών από το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα προς την ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που τόνισε ότι όλα αυτά τα βλήματα είτε αναχαιτίστηκαν, ή κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ θα αυξήσει την ένταση των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, αν η Χαμάς συνεχίζει να στοχεύει το Ισραήλ.

«Αν η Χαμάς δεν επιτρέψει σύντομα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα (...) και συνεχίσει να εκτοξεύει βλήματα προς ισραηλινό πληθυσμό, η Χαμάς εκθέτει τον εαυτό της σε έντονα πλήγματα που η Γάζα έχει να δει εδώ και πολύ καιρό», απείλησε ο Ισραηλινός υπουργός.

Ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τη χερσαία και αεροπορική επίθεσή του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από την 6η Οκτωβρίου 2024, για να αποτραπεί, κατ’ αυτόν, η ανασύνταξη μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 15μηνος μέχρι σήμερα πόλεμος ξέσπασε με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.208 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία των αρχών του Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη, από όπου οι Χούθι έχουν πρόσφατα εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας αφού εισήλθε στο ισραηλινό έδαφος, δήλωσε ο στρατός, διευκρινίζοντας ότι εξετάζει τα θραύσματα που έπεσαν στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Λίγο αργότερα δήλωσε ότι αναχαίτισε drone που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη, πριν εισέλθει σε ισραηλινό έδαφος.

🚨Sirens sounding across Israel due to projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/Ra6DLSTprd