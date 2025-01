Βίντεο από την επιδρομή ισραηλινών κομάντο σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις στη Συρία (vid)

Οι ισραηλινοί κομάντος της Πολεμικής Αεροπορίας εισέβαλαν σε ιρανικές υπόγειες εγκαταστάσεις εντός του εδάφους της Συρίας τοποθέτησαν εκρηκτικά και διέφυγαν αλώβητοι σε μια από τις πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις μέχρι σήμερα που έχει διεξάγει το Ισραήλ.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αποκάλυψε την Πέμπτη λεπτομέρειες και οπτικοακουστικό υλικό από μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις κομάντος που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, κατά την οποία 120 μέλη μονάδων ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησαν επιδρομή και κατέστρεψαν ένα υπόγειο ιρανικό εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων βαθιά στη Συρία τον Σεπτέμβριο.

Εκείνη την εποχή, το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν ακόμη στην εξουσία στη Συρία και το Ισραήλ δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την εκστρατεία του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η επιδρομή είχε ως στόχο την καταστροφή μιας υπόγειας εγκατάστασης που χρησιμοποιούνταν από τις ιρανικές δυνάμεις για την κατασκευή πυραύλων ακριβείας για τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο και για το καθεστώς Άσαντ στη Συρία.

Η εγκατάσταση, με την κωδική ονομασία από τον στρατό «Deep Layer», ήταν υπόγεια σε ένα βουνό στο Κέντρο Επιστημονικών Μελετών και Έρευνας, γνωστό ως CERS ή SSRC, στην περιοχή Masyaf της Συρίας, δυτικά της Χάμα. Η τοποθεσία βρίσκεται περισσότερα από 200 χιλιόμετρα βόρεια των ισραηλινών συνόρων και περίπου 45 χιλιόμετρα από τη δυτική ακτογραμμή της Συρίας.

Οι IDF δήλωσαν ότι η τοποθεσία ήταν το «εμβληματικό έργο» του Ιράν στην προσπάθειά του να εξοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Ο στρατός δήλωσε ότι η επιδρομή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την επίλεκτη μονάδα Shaldag της IAF, μαζί με τη μονάδα έρευνας και διάσωσης 669. Κανένας στρατιώτης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της όλης επιχείρησης.

Η αποκάλυψη της επιδρομής έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, το οποίο ήταν στενά συνδεδεμένο με το Ιράν. Ο Άσαντ επέτρεψε στο Ιράν να χρησιμοποιήσει τη Συρία για την κατασκευή και παράδοση όπλων στη Χεζμπολάχ. Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν έκτοτε αποσυρθεί από τη Συρία μετά την απώλεια του στενού τους συμμάχου.

DECLASSIFIED: In September 2024, before the fall of the Assad Regime, our soldiers conducted an undercover operation to dismantle an Iranian-funded underground precision missile production site in Syria.



Watch exclusive footage from this historic moment. pic.twitter.com/s0bTDNwx77