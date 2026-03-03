IDF: Δημιουργούμε «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο - Νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού (vid)

Νέα ισραηλινά πλήγματα έθεσαν σήμερα στο στόχαστρο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ani) του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έθεσε στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό». Το Ani διευκρίνισε πως η «σειρά σφοδρών πληγμάτων προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια». Σε εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFPTV) στήλη πυκνού καπνού φαίνεται να υψώνεται στον ουρανό πάνω από τον τομέα που στοχοθετήθηκε.

A new wave of airstrikes targeted Beirut's southern suburbs, as Israel stated that the attacks were aimed at Hezbollah positions in the area. pic.twitter.com/7zzrrP7Ob2 — Channel 8 English (@Channel8English) March 3, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δημιουργεί μία «ουδέτερη ζώνη» στον Λίβανο, λίγο μετά την εξουσιοδότηση του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατς στους στρατιώτες να αναπτυχθούν σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ.

«Η Βόρεια Διοίκηση προωθήθηκε, πήρε τον έλεγχο υψωμάτων και δημιουργεί αυτή την ώρα μια ουδέτερη ζώνη, όπως το είχαμε υποσχεθεί, ανάμεσα στον πληθυσμό μας και κάθε απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στην τηλεόραση.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, πως ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χερσαία διείσδυση σε μία ζώνη στα σύνορα με τον νότιο Λίβανο.

Η χερσαία διείσδυση πραγματοποιήθηκε «στο ύψος της Κφαρ Κίλα και της κοιλάδας Χιάμ», σε μεθοριακές ζώνες του Ισραήλ, διευκρίνισε αυτή η λιβανική πηγή που ζήτησε ανωνυμία.

