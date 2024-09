IDF: Eξουδετέρωσε ένα μέλος της Χεζμπολάχ στη Συρία (vid)

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή του ότι πραγματοποίησε δύο πλήγματα στη Συρία και "εξόντωσε" ένα μέλος του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Ο ισραηλινός στρατός εξόντωσε τον Άχμαντ Αλ-Τζαμπρ, έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη Συρία, στην περιοχή της Κουνέιτρα», δήλωσε ο στρατός σε μια σπάνια ανάληψη ευθύνης για επιχείρησή του στη Συρία, προσθέτοντας ότι διεξήγαγε επίσης ένα πλήγμα σε άλλη περιοχή στη νότια Συρία.

⭕️Two IDF strikes were recently carried out in Syria:



Ahmad Al-Jabr, a terrorist in Hezbollah’s “Golan Terrorist Network”, Hezbollah’s terror cell in Syria, was eliminated in the area of Quneitra.



