Ζελένσκι: Στην αντεπίθεση η Ρωσία στην περιοχή του Κουρσκ - Να σταματήσει η τρομοκρατία

Στην αντεπίθεση προχώρησε ο ρωσικός στρατός στην περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η Ουκρανία ανέμενε αυτήν την κίνηση.

Ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ δήλωσε, «Άλλο ένα έγκλημα από τη Ρωσία. Σήμερα ο επιτιθέμενος εξαπέλυσε πυρά σε οχήματα της διεθνούς επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή του Ντονέτσκ».

«Όπως γνωρίζουμε, δύο τραυματίες δέχονται ειδική βοήθεια. Δυστυχώς, όμως, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων» πρόσθεσε.

«Σε αυτόν τον πόλεμο όλα είναι απολύτως ξεκάθαρα όσον αφορά στη ρωσική βαρβαρότητα. Η Ουκρανία υπερασπίζεται τη ζωή. Εάν κάποιος θέλει να ακούσει και τις ''δύο πλευρές'', στη Ρωσία αυτό εκλαμβάνεται ως το δικαίωμα να αφαιρούνται ζωές» συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

