IDF: Βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σε στόχους της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το μεσημέρι ότι εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, λίγο μετά την έκδοση προειδοποιήσεων εκκένωσης που εξέδωσαν για τοποθεσίες σε τέσσερις πόλεις της περιοχής.

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται την επομένη της ιστορικής συνάντησης μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών πολιτικών αξιωματούχων σε μια συνεδρίαση του οργάνου παρακολούθησης της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν από ένα χρόνο.

Η συνάντηση ήταν οι πρώτες απευθείας συνομιλίες μετά από 40 και πλέον χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες τεχνικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε πόλεμο.

The IDF began conducting strikes on Hezbollah terror targets in southern Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) December 4, 2025

Οι ισραηλινές δυνάμεις «θα επιτεθούν εντός ολίγου σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε όλο το νότιο Λίβανο, για να αντιμετωπίσουν τις παράνομες προσπάθειές της να επαναφέρει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα από τις επιδρομές ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα με στόχο όπως υποστηρίζει μέλη ή υποδομές της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί ότι επανεξοπλίζει την περιοχή, παραβιάζοντας έτσι την κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος, στις 27 Νοεμβρίου 2024, στον πόλεμο μεταξύ τους.