IDF: Βίντεο με μαχητικό αεροσκάφος να καταρρίπτει ιρανικό drone πριν φτάσει στα σύνορα του Ισραήλ (vid)
AP Photo
AP Photo

IDF: Βίντεο με μαχητικό αεροσκάφος να καταρρίπτει ιρανικό drone πριν φτάσει στα σύνορα του Ισραήλ (vid)

07/03/2026 • 14:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
07/03/2026 • 14:27
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε πλάνα που δείχνουν μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ να καταρρίπτει ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πριν αυτό φτάσει στα σύνορα της χώρας.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), από την έναρξη του πολέμου περισσότερα από 110 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έχουν αναχαιτιστεί από την ισραηλινή αεροπορία με τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Παράλληλα, το ισραηλινό ναυτικό έχει επίσης προχωρήσει στην αναχαίτιση αρκετών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αεράμυνας της χώρας.

IDF: Πάνω από 80 μαχητικά έπληξαν στρατιωτικές υποδομές του Ιράν στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών υποδομών του Ιράν στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έδρασαν με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα αεροσκάφη έριξαν περίπου 230 πυρομαχικά σε διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν, σύμφωνα με τις IDF, ήταν το Κεντρικό Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο των Φρουρών της Επανάστασης «Ιμάμ Χουσεΐν», το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο επιχειρήσεων και συγκέντρωσης δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης σε περιόδους κρίσης.

Επιπλέον, επλήγη χώρος αποθήκευσης πυραύλων που περιλαμβάνει καταφύγια και υποδομές εκτόξευσης προς το έδαφος του Ισραήλ, καθώς και υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, από την οποία – σύμφωνα με την ανακοίνωση – επιχειρούσαν εκατοντάδες μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των δυνατοτήτων πυρός και αεράμυνας του Ιράν, καθώς και την πρόκληση ζημιών στις υποδομές παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε ολόκληρη τη χώρα.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΗΠΑ
ΙΡΑΝ
ΙΣΡΑΗΛ
DRONES
IDF

Διαβάστε Περισσότερα