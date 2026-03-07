IDF: Βίντεο με μαχητικό αεροσκάφος να καταρρίπτει ιρανικό drone πριν φτάσει στα σύνορα του Ισραήλ (vid)

Ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε πλάνα που δείχνουν μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ να καταρρίπτει ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πριν αυτό φτάσει στα σύνορα της χώρας.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), από την έναρξη του πολέμου περισσότερα από 110 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έχουν αναχαιτιστεί από την ισραηλινή αεροπορία με τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

מטוס קרב של חיל-האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש מאיראן לפני שחצה לשטח מדינת ישראל



מתחילת המבצע יורטו יותר מ-110 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן



חיל-האוויר ממשיך להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל במקביל להעמקת הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני.



צפו בתיעוד: pic.twitter.com/fxkhN8H53K — Israeli Air Force (@IAFsite) March 7, 2026

Παράλληλα, το ισραηλινό ναυτικό έχει επίσης προχωρήσει στην αναχαίτιση αρκετών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αεράμυνας της χώρας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών υποδομών του Ιράν στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έδρασαν με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα αεροσκάφη έριξαν περίπου 230 πυρομαχικά σε διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς.

צה"ל השלים תקיפה נוספת לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן



יותר מ-80 מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו בהכוונת אמ"ן, גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובמרחבים נוספים במרכז איראן.



במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו כ-230 חימושים לעבר מספר אתרים צבאיים… pic.twitter.com/LBmSqDBPD9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 7, 2026

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν, σύμφωνα με τις IDF, ήταν το Κεντρικό Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο των Φρουρών της Επανάστασης «Ιμάμ Χουσεΐν», το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο επιχειρήσεων και συγκέντρωσης δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης σε περιόδους κρίσης.

Επιπλέον, επλήγη χώρος αποθήκευσης πυραύλων που περιλαμβάνει καταφύγια και υποδομές εκτόξευσης προς το έδαφος του Ισραήλ, καθώς και υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, από την οποία – σύμφωνα με την ανακοίνωση – επιχειρούσαν εκατοντάδες μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Οι IDF ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των δυνατοτήτων πυρός και αεράμυνας του Ιράν, καθώς και την πρόκληση ζημιών στις υποδομές παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε ολόκληρη τη χώρα.

