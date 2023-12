IDF: Το αυτοκίνητο ενός πρώην ομήρου της Χαμάς βρέθηκε στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρήκε στον περίβολο ενός νοσοκομείου της Γάζας το αυτοκίνητο ενός πρώην ομήρου, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς και σκοτώθηκε «κατά λάθος» τον Δεκέμβριο από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Το αυτοκίνητο, μαζί με ένα άλλο όχημα που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της Χαμάς για την επίθεσή τους στο ισραηλινό έδαφος βρέθηκα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, στον περίβολο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου της Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Το νοσοκομείο αυτό δεν λειτουργεί πια, αφού μπήκε στο στόχαστρο των Ισραηλινών στρατιωτών στις 24 Νοεμβρίου.

Here’s more evidence connecting Hamas’ terrorist activities to the Indonesian Hospital in northern Gaza.



The finding of these vehicles directly links the hospital to the brutal events of the October 7 massacre. pic.twitter.com/sGPymtmj0O