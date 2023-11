Αυτά είναι τα παιδιά που κρατούνται όμηροι από τους τρομοκράτες της Χαμάς (pic)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν στην πλατφόρμα Χ φωτογραφίες των μωρών και των παιδιών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα.

«Κοιτάξτε το καθένα από τα πρόσωπά τους. Αυτά είναι τα μωρά, τα νήπια και τα παιδιά που κρατούνται όμηροι από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα. Θα έπρεπε να είναι με τις οικογένειές τους. Όχι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο κάπου στη Γάζα. Φέρτε τα στο σπίτι!», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Περίπου 40 παιδιά και μωρά είναι μεταξύ των περισσότερων από 240 ομήρων που κρατήθηκαν όμηροι στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εισβολής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στις κοινότητες του νότιου Ισραήλ.

Εκτός από τους απαχθέντες στη Γάζα, μια όμηρος γέννησε ένα μωρό, ούσα κρατούμενη της Χαμάς.

