Οι IDF επεκτείνουν τις επιχειρήσεις στη Γάζα: Απομακρύνθηκαν 31 νεογνά από το Αλ Σίφα

Την επέκταση των επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) στην πόλη της Γάζας με μαρτυρίες να αναφέρουν πως ισχυρές δυνάμεις και άρματα μάχης έχουν περικυκλώσει το ινδονησιακό νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα παραμένουν περισσότεροι από 260 ασθενείς, μαζί με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Μοναδική ελπίδα, είναι τα 31 νεογνά που απομακρύνθηκαν με ασφάλεια νοτιότερα στη Ράφα και αναμένεται η μεταφορά τους στην Αίγυπτο, όπου και θα λάβουν εξειδικευμένη φροντίδα.

«Υπάρχουν περίπου 700 ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό στο ινδονησιακό νοσοκομείο», το οποίο βρίσκεται στις παρυφές του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπαλίγια, συνέχισε ο αλ Κιντρέχ. «Οι ομάδες των υγειονομικών αποφάσισαν να παραμείνουν στο πλευρό των ασθενών τους», τόνισε.

Ένα 24ωρο αφότου τα 31 νεογνά απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα προς τα νότια της Ράφα και υπό το βάρος των διεθνών επικρίσεων για την πολυήμερη επιχείρηση εκεί, ο ισραηλινός στρατός δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του τούνελ στον αύλειο χώρο του νοσοκομείου. Υποστηρίζει ότι η Χαμάς διατηρούσε διοικητικό κέντρο σε βάθος δέκα μέτρων και ότι σύντομα θα αποδείξει ότι το δίκτυο του τούνελ συνδέεται με το εσωτερικό του Αλ Σίφα.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG