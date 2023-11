IDF: Ανακάλυψαν εργαστήριο κατασκευής πυραύλων σε τζαμί στη Γάζα (vid)

Eργαστήριο κατασκευής πυραύλων της Χαμάς, όπλα και μια είσοδο σήραγγας μέσα σε ένα τζαμί ανακάλυψαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις (IDF) στη συνοικία Ζεϊτούν της Γάζας.

«Θέλω να καταλάβετε: Ένα τζαμί, στην περιοχή Zeitoun, χρησιμοποιούνταν ως εργαστήριο κατασκευής όπλων», είπε ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε απογευματινή συνέντευξη Τύπου.

«Τα στρατεύματα εισέρχονται στο τζαμί, πραγματοποιούν σαρώσεις και βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχουν παγίδες. Κατευθύνονται μέσα στο τζαμί αυτό και βρίσκουν ένα φρεάτιο σήραγγας... και μια σκάλα», τόνισε.

🧵The IDF details the operations of the 36th Division in the Gaza Strip over the past few days, during which troops battled hundreds of Hamas operatives and located weapons and infrastructure in civilian sites. (1/7) pic.twitter.com/PXFJqqEhHg