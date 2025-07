IDF: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη (01/07) ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στο κέντρο της Ιερουσαλήμ και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

🚨Sirens sounding across several areas in Israel due to projectile fire from Yemen🚨 pic.twitter.com/hvGexBHeMd