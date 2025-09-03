IDF: Αναχαίτισαν πύραυλο από την Υεμένη - Σειρήνες σε όλο το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και σε αρκετές άλλες περιοχές σε όλη τη χώρα.

Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτοξεύουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη χιλιάδες χιλιόμετρα βόρεια προς το Ισραήλ, με την τρομοκρατική οργάνωση να τις χαρακτηρίζει «πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους».

Το Ισραήλ ανταποδίδει βομβαρδίζοντας περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού λιμανιού της Χοντέιντα.

Το τελευταίο του χτύπημα σκότωσε ανώτερους αξιωματούχους των Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της κυβέρνησης.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη της Υεμένης, επιτίθενται επίσης σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.