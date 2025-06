IDF: Αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πολεμικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μια τοποθεσία «που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ για να διοργανώνει τις επιθέσεις και την άμυνά της στην περιοχή του Beaufort Ridge στο νότιο Λίβανο».

Βίντεο από την περιοχή έδειξε μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις, ενώ το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μια «έντονη αεροπορική επίθεση».

Οι IDF δήλωσαν ότι η τοποθεσία ήταν «μέρος ενός υπόγειου έργου που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων των IDF στην περιοχή, αλλά οι IDF εντόπισαν προσπάθειες ανακατασκευής του», χαρακτηρίζοντάς τις ως παραβίαση της εκεχειρίας που έθεσε τέλος στη σύγκρουση του περασμένου έτους.

Israel is once again bombing Lebanon without any provocation.



This is how Israel honours ceasefires.

