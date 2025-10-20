Ιαπωνία: Σήμερα η συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ, συντηρητική δεξιά), στην εξουσία στην Ιαπωνία, θα υπογράψει συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του κόμματος που θα συμμαχήσει μαζί του, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η Σανάε Τακαΐτσι να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το πρωθυπουργικό αξίωμα.

«Σήμερα θα υπογράψουμε τη συμφωνία για να σχηματίσουμε κυβερνητικό συνασπισμό. Στις 18:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας), θα την ολοκληρώσουμε επίσημα», ανέφερε ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, συμπρόεδρος του Κόμματος της Ιαπωνίας για την Καινοτομία (ΚΙΚ ή Ισίν), μεταρρυθμιστικής κεντροδεξιάς παράταξης, αντιπολιτευόμενης μέχρι τώρα.

Αυτό το αντιπολιτευόμενο κόμμα θα συνεργασθεί συνεπώς με το ισχυρό δεξιό συντηρητικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, μετά την κατάρρευση της παραδοσιακής συμμαχίας αυτού του τελευταίου με το μικρό κεντρώο Κομέιτο.

Η Σανάε Τακαΐτσι, 64 ετών και με υπερθνικιστικές θέσεις, φαινόταν να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αντικαταστήσει τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, όταν ανέλαβε επικεφαλής του ΦΔΚ στις 4 Οκτωβρίου έπειτα από εσωκομματική ψηφοφορία.

Όμως η αποχώρηση του Κομέιτο από τον κυβερνητικό συνασπισμό στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από 26 χρόνια υποστήριξης, βύθισε την Ιαπωνία σε πολιτική κρίση, με το ΦΔΚ να πολλαπλασιάζει τις συνομιλίες για να σχηματίσει μια εναλλακτική συμμαχία.

Μια συμφωνία με το Κόμμα για την Καινοτομία θα έφερε το συνασπισμό με επικεφαλής την Τακαΐτσι σε απόσταση μόλις δύο εδρών από την απόλυτη πλειοψηφία που είναι απαραίτητη για να εκλεγεί πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία που θα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη. Είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει το δεύτερο γύρο, στον οποίο αρκεί απλή πλειοψηφία.

Η ανακοίνωση αυτή έδωσε σήμερα ώθηση στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, το οποίο έκανε άλμα άνω του 3% στη διάρκεια των συναλλαγών, με αποτέλεσμα ο δείκτης Nikkei να φθάσει στο υψηλότερο ιστορικό επίπεδό του, ξεπερνώντας τις 49.000 μονάδες.

Την περασμένη εβδομάδα, η ισχυρή πολιτική αβεβαιότητα είχε αντίκτυπο στις αγορές. Όμως «η προοπτική να σχηματίσει κυβέρνηση η Τακαΐτσι αυξήθηκαν και αυτό ενίσχυσε το Χρηματιστήριο», παρατηρεί, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γιουτάκα Μιούρα της Mizhuo Securities.