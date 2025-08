Η Ιαπωνία γνώρισε τον θερμότερο Ιούλιο από το 1898, όπως γνωστοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (JMA), σε μια χρονική περίοδο όπου η κλιματική αλλαγή ευνοεί τα αποπνικτικά κύματα ζέστης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται για την τρίτη συναπτή χρονιά κατά την οποία το αρχιπέλαγος καταγράφει την υψηλότερη μηνιαία μέση θερμοκρασία για τον Ιούλιο, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι θερμοκρασίες στη χώρα ήταν υψηλότερες κατά 2,89 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις φυσιολογικές» για την εποχή θερμοκρασίες, διευκρινίζει η JMA, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Ιουλίου του 2024 (2,16 βαθμοί Κελσίου).

Την Τετάρτη, η Ιαπωνία κατέγραψε μια ιστορική θερμοκρασία 41,2 βαθμών Κελσίου στην περιφέρεια Χιόγκο, στα δυτικά, αφού η χώρα γνώρισε τον θερμότερο μήνα Ιούνιο στην ιστορία της.

