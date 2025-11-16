Ιαπωνία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία - Ακυρώθηκαν πτήσεις λόγω της ηφαιστειακής τέφρας (vids)

Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα, στο μεγάλο νησί Κιούσου που βρίσκεται δυτικά της χώρας, δημιουργώντας ένα σύννεφο καπνού και τέφρας ύψους έως και 4,4 χιλιομέτρων στον αέρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Κιούσου κοντά στην πόλη Καγκοσίμα, εξερράγη περίπου στις 18:00 χθες Σάββατο, ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Σημειώθηκαν δύο ακόμη εκρήξεις περίπου στις 2:30 π.μ. και 10:50 π.μ.

🚨🇯🇵 SAKURAJIMA VOLCANO ERUPTS ASHFALL DISRUPTS FLIGHTS IN KYUSHU



Japan’s highly active Sakurajima volcano erupted three times early Sunday, sending a massive ash plume up to 4.4 km into the sky near Kagoshima in southern Kyushu.



🔹The Japan Meteorological Agency warned ash… pic.twitter.com/CjykI7Hn1N — Info Room (@InfoR00M) November 16, 2025

Είναι η πρώτη έκρηξη , που το ύυος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα ή και περισσότερο εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.

A nighttime explosive eruption at Sakurajima volcano in Kagoshima, Japan, a few hours ago. pic.twitter.com/gBEzz48GVe — Open Source Intel (@Osint613) November 15, 2025

Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και ότι αναμένει να πέσει σήμερα στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.

Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις ποικίλων βαθμών λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.