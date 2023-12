Ιταλία - Ιαπωνία - Βρετανία: Υπογράφηκε συμφωνία για την ανάπτυξη μαχητικού αεροσκάφους

Η Ιταλία, η Ιαπωνία και η Βρετανία υπέγραψαν διεθνή συνθήκη για τη δημιουργία ενός προγράμματος, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένου μαχητικού αεροσκάφους, ανακοίνωσαν σήμερα (14/12) οι υπουργοί Άμυνας.

Η συμφωνία έρχεται ένα χρόνο αφότου οι τρεις χώρες προχώρησαν στην πρώτη μείζονα συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας συγχωνεύοντας τις χωριστές προσπάθειες του Λονδίνου και του Τόκιο για το μαχητικό της επόμενης γενιάς.

Τα κοινοβούλια των τριών χωρών πρέπει να επικυρώσουν τη συμφωνία, η οποία έχει στόχο να πραγματοποιηθεί πτήση του νέου μαχητικού μέχρι το 2035. Η φάση της κοινής ανάπτυξης του προγράμματος θα αρχίσει το 2025.

Britain, Japan and Italy have signed an international treaty to establish a programme aimed at developing an advanced #Fighter jet. Both the joint government headquarters of the Global Combat Air Programme ( #GCAP ) and its industry counterpart will be based in #Britain . The… pic.twitter.com/tZyMdDdyON

Τόσο το επιτελείο διαχείρισης του Global Compat Air Programme (GCAP) όσο και το βιομηχανικό επιτελείο του προγράμματος θα εγκατασταθούν στη Βρετανία. Ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος διαχείρισης του προγράμματος θα είναι Ιάπωνας, ενώ ο πρώτος επικεφαλής του επιχειρηματικού οργανισμού θα είναι Ιταλός, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Καμιά χώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της σ' αυτό το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που συνδυάζει τις δεξιότητες και τον εξοπλισμό μας, με τον σχεδιασμό και τις δυνατότητες των γραμμών παραγωγής μας», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς.

Treaty signed 🇬🇧🇯🇵🇮🇹



The UK will headquarter the development of one of the most advanced fighter jets in history.



Working with our Italian and Japanese allies, we will build the supersonic stealth fighter we need to combat the threats of a more dangerous age. pic.twitter.com/IIcugKc0fR