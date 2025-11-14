Ιαπωνία: Απάντηση στην Κίνα ότι η θέση της για την Ταϊβάν παραμένει «αμετάβλητη»

Η ιαπωνική κυβέρνηση διαβεβαίωσε σήμερα ότι η θέση της όσον αφορά την Ταϊβάν, νήσο που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία, παραμένει «αμετάβλητη», μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Κίνας.

«Η ειρήνη και η σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της Ιαπωνίας (...) Η ιαπωνική κυβέρνηση επιθυμεί πάντα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν να επιλυθούν ειρηνικά μέσω διαλόγου», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ιαπωνικής κυβέρνησης Μινορού Κίχαρα.

Την περασμένη εβδομάδα, η κ. Τακαΐτσι ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».

Η Κίνα καλεί τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας έπειτα από δηλώσεις της πρωθυπουργού

Παράλληλα, το Πεκίνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να το επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Ταϊβάν, μετέδωσε σήμερα το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Ο Κινέζος υφυπουργός Εξωτερικών Σουν Ουέιντονγκ κάλεσε (...) τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας στην Κίνα Κέντζι Κανασούγκι για του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία σχετικά με τις εσφαλμένες δηλώσεις που έγιναν από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι όσον αφορά την Κίνα», σύμφωνα με το πρακτορείο.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών στρατιωτικών αεροσκαφών και υπηρεσιών

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών για μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη και υπηρεσίες υποστήριξης έναντι τιμήματος 330 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Η πώληση ανταλλακτικών, ειδών επισκευής και υπηρεσιών προορίζεται για μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-16, μεταγωγικά C-130 καθώς και εγχωρίως παραγόμενα αεροσκάφη, διευκρίνισε η υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) σε ανακοίνωσή της.

«Η προτεινόμενη πώληση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία και την πολιτική των ΗΠΑ», διαβεβαιώνει το κείμενο.

Η Ουάσιγκτον, μολονότι επισήμως δεν αναγνωρίζει διπλωματικά την Ταϊβάν αλλά την Κίνα, είναι ο βασικός υποστηρικτής της κυβέρνησής της σε διπλωματικό επίπεδο και ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού της νήσου.