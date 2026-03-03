IAEA για Ιράν: Καταγράφηκαν ζημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) επιβεβαίωσε την Τρίτη την πρόκληση ζημιών στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου (FEP) στη Νατάνζ του Ιράν, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται πως «δεν αναμένεται καμία ραδιολογική συνέπεια από τις ζημιές και δεν έχει ανιχνευθεί καμία πρόσθετη επίδραση στο ίδιο το εργοστάσιο».

Η εγκατάσταση της Νατάνζ είναι μια από τα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν που είναι γνωστό ότι λειτουργούσαν όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, η ΙΑΕΑ μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ορισμένες πρόσφατες ζημιές στα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ. Δεν αναμένεται καμία ραδιολογική συνέπεια και δεν έχει ανιχνευθεί καμία πρόσθετη επίδραση στο ίδιο το FEP, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη σύγκρουση του Ιουνίου».

Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 3, 2026

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί, υποστήριξε ότι τα «καθεστώτα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συνεχίζοντας την επιθετικότητά τους, στοχοθέτησαν εκ νέου την πυρηνική μονάδα της Νατάνζ χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια δύο στυγνών επιθέσεων».