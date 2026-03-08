ΗΑΕ: Θα χρειαστούν δεκαετίες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ Ιράν και αραβικών κρατών

Η πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου με το Ιράν είναι πιθανό να τελειώσει σύντομα, ακόμη κι αν ο ίδιος ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Τεχεράνης και των αραβικών κρατών που έχει στοχοποιήσει.

«Στο τέλος της ημέρας, αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και η δική μου εκτίμηση είναι ότι... ο κίνδυνος θα τελειώσει μάλλον νωρίτερα παρά αργότερα. Αλλά το επίσημο τέλος του πολέμου ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο», τόνισε ο αξιωματούχος της ΗΑΕ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ακόμη ότι οι σχέσεις μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών του Κόλπου που έχει στοχοποιήσει τελικά θα εξομαλυνθούν, «επειδή, στο τέλος της ημέρας, είστε γείτονες. Αλλά ο πόλεμος προκαλεί ένα τεράστιο έλλειμμα εμπιστοσύνης που, κατά τη γνώμη μου, θα διαρκέσει για δεκαετίες».

Ο αξιωματούχος τόνισε ακόμη ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας με το Ιράν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Οι πύραυλοι βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, επειδή πλέον δεν θεωρούνται μέσο αυτοάμυνας».

«Αυτό που είδαμε είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Ο χρόνος απέδειξε ότι ήμασταν προετοιμασμένοι γι’ αυτό, αλλά σίγουρα δεν το περιμέναμε. Δεν πιστεύαμε ότι το Ιράν θα ρίσκαρε πραγματικά τις σχέσεις με όλους τους γείτονές του», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Τέλος, σημείωσε ότι η Γαλλία βοηθά στην περιπολία του εναέριου χώρου της χώρας και στην αναχαίτιση πυραύλων και drones, προσθέτοντας ότι η χώρα προετοιμαζόταν για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης «εδώ και πολύ καιρό» και διαθέτει επαρκή αποθέματα τροφίμων.