ΗΑΕ: Η αστυνομία συνέλαβε 45 άτομα για «διάδοση ψευδών πληροφοριών»

Η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι, της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε 45 άτομα, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπούς, για «διάδοση ψευδών πληροφοριών, ηχογραφημένων μηνυμάτων και βίντεο», ενώ συνεχίζονται τα πλήγματα του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι «βιντεοσκοπούσαν διάφορες τοποθεσίες, κατά τη διάρκεια συμβάντων και αναρτούσαν το περιεχόμενο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία.

Φέρεται επίσης ότι «διέδιδαν ανακριβείς πληροφορίες, ικανές να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να προάγουν φήμες».