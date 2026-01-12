Η ΥΠΕΞ της Βρετανίας ζητεί από τον Ιρανό ομόλογό της να σταματήσει η βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν

Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ τόνισε σήμερα στον Ιρανό ΥΠΕΞ ότι η κυβέρνησή του πρέπει να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών στο Ιράν.

«Η δολοφονία και η βάναυση καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν προκαλούν αποτροπιασμό», αναφέρει η Κούπερ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών (του Ιράν) Αραγτσί και του είπα ευθέως: η ιρανική κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας, να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, και να διαφυλάξει την ασφάλεια των βρετανών πολιτών».