Η UPS και η FedEx δήλωσαν την Παρασκευή ότι έχουν καθηλώσει τον συνδυασμένο στόλο τους, που αποτελείται από περισσότερα από 50 μεταγωγικά αεροσκάφη McDonnell Douglas MD-11, μετά από ένα ατύχημα στο Λούιβιλ, Κεντάκι αυτή την εβδομάδα, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 14 άτομα.

Ένα MD-11 της UPS συνετρίβη αργά την Τρίτη, εκρήγνυόμενο σε μια φλόγα λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωση από το διεθνές αεροδρόμιο του Λούιβιλ. Ο αριθμός των θυμάτων από το ατύχημα, του οποίου τα αίτια εξακολουθούν να διερευνώνται, ανήλθε σε 14, σύμφωνα με ανάρτηση στο X από τον δήμαρχο του Λούιβιλ, Craig Greenberg, την Παρασκευή.

Η UPS και η FedEx, οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες μεταφοράς φορτίου στον κόσμο, δήλωσαν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις ότι καθήλωσαν τα αεροσκάφη «από μεγάλη προσοχή».

Η FedEx δήλωσε ότι λειτουργεί 28 MD-11 και, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της UPS, η UPS είχε 27 στο στόλο της πριν από το ατύχημα.

«Λάβαμε αυτή την απόφαση προληπτικά κατόπιν σύστασης του κατασκευαστή του αεροσκάφους», ανέφερε η UPS στην ανακοίνωσή της.

Η Boeing, που απέκτησε το πρόγραμμα MD-11 μέσω της συγχώνευσής της με τη McDonnell Douglas το 1997, δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι σύστησε στην UPS και την FedEx να αναστείλουν τις πτήσεις των φορτηγών MD-11.

«Αυτή η σύσταση έγινε ύστερα από μεγάλη προσοχή και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την FAA για το θέμα αυτό», δήλωσε εκπρόσωπος της Boeing.

Η παραγωγή των αεροσκαφών MD-11 έληξε το 2000 και η επιβατική υπηρεσία τερματίστηκε επίσημα το 2014.

Η FedEx, η οποία διαθέτει συνολικό στόλο 700 αεροσκαφών, δήλωσε ότι «εφαρμόζει αμέσως σχέδια έκτακτης ανάγκης» για την αποφυγή διακοπών. Η UPS δήλωσε ότι τα MD-11 της αντιπροσωπεύουν μόνο το 9% του στόλου της.

Παρόλα αυτά, οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές θα μπορούσαν να έχουν ευρείες συνέπειες, καθώς η FedEx και η UPS αποτελούν τους βασικούς φορείς μεταφοράς εμπορευμάτων σε όλο τον κόσμο για μεγάλους λιανοπωλητές όπως η Amazon.com, η Walmart και η Target, καθώς και για κατασκευαστές και επιχειρήσεις.

Η UPS είναι ο κορυφαίος πάροχος αεροπορικών μεταφορών φορτίου για την Ταχυδρομική Υπηρεσία των Η.Π.Α., μεταφέροντας προϊόντα Priority και άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα με ταχύτητα.

















