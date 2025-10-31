Την ερχόμενη Δευτέρα συνέρχεται για πρώτη φορά το νέο κοινοβούλιο της Τσεχίας, που προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Την ίδια ημέρα θα υπογραφεί εκτός απροόπτου και η νέα κυβερνητική συμφωνία ενός τρικομματικού συνασπισμού με σαφώς ακροδεξιό πρόσημο, υπό τον επικεφαλής του ΑΝΟ (Δράση Δυσαρεστημένων Πολιτών), Αντρέι Μπάμπις.

Συμμετέχουν επίσης το ακροδεξιό SPD (Κόμμα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας) και οι εμφανιζόμενοι ως «απολιτίκ», αλλά επίσης λαϊκιστές «Αυτοκινητιστές για τους εαυτούς τους». Δεν μοιάζει και η καλύτερη δυνατή σύνθεση, όπως εκτιμούν τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Συμφώνησαν ήδη για το πρόγραμμα

Σύμφωνα με τον Μπάμπις, τα περισσότερα σημεία του κοινού κυβερνητικού προγράμματος έχουν κλειδώσει και δεν απομένουν παρά κάποιες λεπτομέρειες στις διατυπώσεις.

Μπορεί ο ίδιος ο Μπάμπις να θεωρείται ένας κυνικός πραγματιστής και να ανήκει και ως επιχειρηματίας στους ωφελημένους από τις πολιτικές ενισχύσεων της ΕΕ, αλλά θα πρέπει να ικανοποιήσει έως έναν βαθμό και τις επιθυμίες των εταίρων του. Ειδικά το ακροδεξιό SPD έχει ως θέση του την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Τέτοιο θέμα δεν πρόκειται φυσικά να τεθεί τώρα με τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, αλλά θεωρείται ότι θα υπάρξει σαφής διαφοροποίηση από τη γραμμή της προηγούμενης κυβέρνησης του Πετρ Φιάλα.

Ο αντιευρωπαϊσμός τους ενώνει

Τα τρία κυβερνητικά κόμματα συμφωνούν ωστόσο στην απόρριψη του νέου συμφώνου της ΕΕ για το άσυλο, που ο ίδιος ο Μπάμπις είχε χαρακτηρίσει «προδοσία» του προκατόχου του απέναντι στη χώρα, ενώ το ίδιο ισχύει περίπου και για το ζήτημα της «Πράσινης Συμφωνίας», με τους «Αυτοκινητιστές» να είναι εκείνοι που έχουν υψώσει το σχετικό λάβαρο.

Περικοπές και για την Ουκρανία

Για τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους τη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η διαφωνία του ΑΝΟ και των εταίρων του με τη δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ της χώρας, αλλά και η εξαγγελία του μελλοντικού πρωθυπουργού για μείωση του ύψους της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν και τον Αυστριακό ακροδεξιό Χέρμπερτ Κικλ, ο Μπάμπις ήταν από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη».

Οι εκτιμήσεις στον γερμανόφωνο Τύπο συγκλίνουν τώρα στην πρόβλεψη ότι Όρμπαν και Μπάμπις μαζί με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα άτυπο «αντι-ουκρανικό μπλοκ» μέσα στην ΕΕ.

