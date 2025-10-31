Η Τουρκία θα φιλοξενήσει συνάντηση για τη Γάζα τη Δευτέρα εν μέσω ανησυχιών για την κατάπαυση του πυρός

Οι υπουργοί Εξωτερικών ορισμένων μουσουλμανικών χωρών θα συναντηθούν τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τα επόμενα βήματα εκεί, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, εκφράζοντας ανησυχία σχετικά με το αν η εκεχειρία θα διατηρηθεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο Φιντάν ανέφερε ότι η συνάντηση θα περιλαμβάνει τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών που είχαν συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Εκείνη η συνάντηση, που αφορούσε την κατάσταση στη Γάζα, είχε τη συμμετοχή της Τουρκίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας.

«Τα ζητήματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή αφορούν το πώς θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση, τη δύναμη σταθερότητας», δήλωσε ο Φιντάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε αφήσει να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι αντιτίθεται σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο αποστολής που θα παρακολουθεί την υποστηριζόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκεχειρία με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.