Η Τουρκία σταματά τη φοροαπαλλαγή στα γιοτ, με «καπέλο» 8%

Η Τουρκία επέβαλε ειδικό φόρο κατανάλωσης 8% σε γιοτ, μηχανοκίνητα σκάφη και άλλα σκάφη αναψυχής, τερματίζοντας την απαλλαγή από τον φόρο που ίσχυε για τα πολυτελή σκάφη.

Ο φόρος, που ανακοινώθηκε με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται σε ισχύ αμέσως. Καλύπτει επίσης μικρά κρουαζιερόπλοια και επιβατηγά σκάφη που δεν προορίζονται για θαλάσσια ναυσιπλοΐα, μετέδωσε το Bloomberg.

Αν και προορίζεται για είδη πολυτελείας ή μη βασικά είδη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της Τουρκίας εφαρμόζεται εδώ και καιρό σε είδη καθημερινής χρήσης, όπως αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα, καθιστώντας τον μια σημαντική πηγή εσόδων.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Άγκυρας να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη αύξησης των εσόδων για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.

Ο στόχος της Τουρκίας για δημοσιονομικό έλλειμμα 3,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για το 2025 «ενδέχεται να μην επιτευχθεί, καθώς τα έσοδα δεν είναι τόσο υψηλά όσο αναμενόταν» όπως είχε σημειώσει ο Σιμσέκ τον Ιούλιο.

Από τον διορισμό του πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, ο υπουργός έχει εισαγάγει πολλούς νέους φόρους, αλλά οι δημόσιες δαπάνες δεν δείχνουν σημάδια μείωσης. Οι αρχές προσπαθούν επίσης να κρατήσουν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο και, ενώ ορισμένες αυξήσεις φόρων έχουν ως στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις στις τιμές, άλλες έχουν συμβάλει στην αύξηση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες.