Η Τουρκία σχεδιάζει «ζώνη ασφαλείας» σε περίπτωση πτώσης του καθεστώτος στο Ιράν

Η Τουρκία σχεδιάζει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στην ιρανική πλευρά των συνόρων για να αποτρέψει ένα μαζικό κύμα προσφύγων από το Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσαν βουλευτές σε κλειστή συνεδρίαση στο κοινοβούλιο, λέγοντάς τους ότι η Άγκυρα προετοιμάζεται για διάφορα πιθανά σενάρια σε σχέση με το Ιράν, σύμφωνα με δύο συμμετέχοντες που μίλησαν στο MEE.

Η συζήτηση για «ζώνη ασφαλείας»

Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν τον όρο «ζώνη ασφαλείας» για να περιγράψουν την πρόθεση της Άγκυρας να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποτραπεί ένα νέο κύμα προσφύγων προς τη χώρα.

Ωστόσο, δεύτερος συμμετέχων σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι δεν χρησιμοποίησαν ρητά τον όρο «ζώνη ασφαλείας», αν και εξέφρασαν τη βούληση να προχωρήσουν πέρα από τα συνήθη μέτρα.

Ενισχυμένη φύλαξη συνόρων

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα έχει ενισχύσει την ασφάλεια κατά μήκος των 560 χιλιομέτρων των συνόρων με το Ιράν μέσω ενός τεχνολογικά αναβαθμισμένου συστήματος φυσικών φραγμών.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν 203 ηλεκτροοπτικούς πύργους και 43 πύργους με ανελκυστήρες, έναν αρθρωτό τσιμεντένιο τοίχο μήκους 380 χιλιομέτρων, καθώς και 553 χιλιόμετρα αμυντικών τάφρων.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, κατά την ίδια ενημέρωση οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης στους βουλευτές ότι περίπου 4.000 Ιρανοί σκοτώθηκαν και 20.000 τραυματίστηκαν κατά τις αιματηρές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν και κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει διπλωματικά κανάλια για την επίλυση της κρίσης.

Ακόμη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά απείλησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής, αλλά αργότερα δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με την ηγεσία του Ιράν. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με αξιωματούχο χώρας του Κόλπου που επικαλείται το Middle East Eye.

Οι ΗΠΑ έχουν πρόσφατα αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πολεμικά πλοία στην περιοχή. Τη Δευτέρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln εισήλθε σε ύδατα της Μέσης Ανατολής, εντείνοντας την ανησυχία στην Άγκυρα.

Πηγές ανέφεραν ότι η Άγκυρα δεν θα δεχόταν πρόσφυγες, παρά μόνο όσους έχουν άμεση ανάγκη επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας.Ωστόσο, ένα ζήτημα που περιπλέκει αυτά τα σχέδια είναι η παρουσία των Αζέρων Τούρκων στο Ιράν, οι οποίοι αριθμούν τουλάχιστον 12 εκατομμύρια.