Η Τουρκία καλεί Ουκρανούς και Ρώσους διπλωμάτες για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη της Ουκρανίας και τον ασκούντα καθήκοντα επιτετραμμένου της Ρωσίας στο υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με μια σειρά επιθέσεων σε πλοία με ρωσική σύνδεση εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε την Πέμπτη η υφυπουργός Εξωτερικών, Μπέρις Εκίντσι.

«Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, με αμοιβαίες επιθέσεις. Και πρόσφατα σημειώθηκαν ορισμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, εντός της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης», είπε η Εκίντσι στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου, όπως αναφέρει το Reuters.

«Χθες και σήμερα, καλέσαμε τον ασκούντα καθήκοντα επιτετραμμένου της Ρωσίας και τον πρέσβη της Ουκρανίας για να τους εκφράσουμε τις ανησυχίες μας», συνέχισε.