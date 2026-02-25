Η Τουρκία εξετάζει όλες τις πτυχές πιθανών μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του γειτονικού της Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε την Τετάρτη διπλωματική πηγή στην Άγκυρα στο Reuters.

Σημειώνεται ότι, το Ιράν και οι ΗΠΑ επανεκκίνησαν διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, την ώρα που η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης, ωστόσο ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας δήλωσε την Τρίτη ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εφικτή» εφόσον δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και χώρα που συνορεύει με το Ιράν στα ανατολικά της, έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν και δεν επιθυμεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή και με τις δύο πλευρές με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και έχει καλέσει σε επίλυση των διαφορών μέσω διπλωματικών μέσων.

«Φυσικά, αξιολογούνται όλες οι πτυχές των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης», ανέφερε η πηγή, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Εξετάζονται όλα τα σενάρια και επεξεργαζόμαστε τα βήματα που μπορούν να ληφθούν για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών μας», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα «παραβίαζε την κυριαρχία του Ιράν» είναι «εκτός συζήτησης».

Η πηγή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα που εξετάζονται.

Νωρίτερα, το γραφείο της τουρκικής προεδρίας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης διέψευσε δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να εισέλθει σε ιρανικό έδαφος για να αποτρέψει ενδεχόμενη εισροή προσφύγων.