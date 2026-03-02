Η Τουρκία διαψεύδει πληροφορίες για ιρανικό χτύπημα στη βάση του Ιντσιρλίκ

Η Διεύθυνση Επικοινωνιών της κυβέρνησης της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διαψεύδει τις αναφορές ότι η αμερικανική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο.

«Δεν έχει γίνει καμία επίθεση εναντίον της χώρας μας», δηλώνει η Τουρκία. «Οι αναρτήσεις που προσπαθούν να παρουσιάσουν την Τουρκία ως μέρος των περιφερειακών συγκρούσεων αποτελούν σαφή πράξη παραπληροφόρησης».

Η Τουρκία είναι ένας από τους λίγους συμμάχους των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν που δεν έχει δεχτεί επίθεση από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων το Σάββατο.

Οι ΗΠΑ έχουν πάνω από 1.000 στρατιωτικούς στη βάση του Ιντσιρλίκ, ενώ άλλες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν μικρότερα στρατεύματα.

