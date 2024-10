Η θαυματουργή αναγέννηση του Νετανιάχου

Κάποιοι τον αποκαλούν «μάγο». Και δεν έχουν άδικο. Πριν από ένα χρόνο, η μακρά καριέρα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην κορυφή της ισραηλινής πολιτικής φαινόταν να έχει τελειώσει. Η αποτυχία της κυβέρνησής του να αποτρέψει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου σήμαινε ότι το μόνο πράγμα που τον κράτησε στη θέση του πρωθυπουργού, εν μέσω της αυξανόμενης δημόσιας θλίψης και οργής, ήταν η ανάγκη για σταθερότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ένα χρόνο μετά, έχει καταφέρει να ανακτήσει την πρωθυπουργική του θέση και να αυξήσει τη δημοτικότητά του, αφού διέταξε μια σειρά από τολμηρές επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν. Η εξ αποστάσεως πυροδότηση χιλιάδων βομβητών και η εξουδετέρωση του αρχηγού της Χασάν Νασράλα, κατέπληξε τους παρατηρητές σε όλο τον κόσμο.

Με το Ιράν να εμπλέκεται πλέον και ανοιχτά στη σύγκρουση, το ερώτημα τώρα είναι πόσο θέλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου να εισχωρήσει στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνοντας το χάρτη της περιοχής προς το συμφέρον της χώρας αλλά και το δικό του, διερωτάται σε ανάλυσή του το Politico.

A year ago, Prime Minister Benjamin Netanyahu’s long career at the top of Israeli politics looked like it was over.



Now the question is how much further Netanyahu will go in his quest to reshape the Middle East to Israel’s — and his own — advantage.https://t.co/HwJNezh3Ql